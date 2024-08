Анонсы DEFECT и Exoborne, перенос Kingdom Come 2, Hunt: Showdown перешла в 1896, геймплей Replaced…Дата выхода Dragon Age: The Veilguard, почти 14 минут геймплея Replaced, Kingdom Come: Deliverance II перенесли (к сожалению, в будущее), Hunt: Showdown перешла в новую эру, анонсирован DEFECT — онлайн-шутер с саундтреком от Мика Гордона, авторы Vampire: Bloodhunt представили экстракшн-шутер Exoborne, источник.