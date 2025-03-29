Колдун из «Битвы экстрасенсов» перечислил 5 вещей, которые категорически нельзя делать на ночь Алёна ЮрьеваИзвестный деревенский колдун Александр Саков, финалист 24-го сезона популярного шоу «Битва экстрасенсов», поделился своими знаниями о запретах, которых следует придерживаться после наступления темноты.