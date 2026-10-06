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Таможня в Пулково пресекла контрабанду серебряного Георгиевского креста в Сербию

Таможня в Пулково пресекла контрабанду серебряного Георгиевского креста в Сербию

В петербургском аэропорту инспекторы остановили незаконный вывоз исторического артефакта из страны. Нарушителем оказался 52-летний гражданин Молдовы, который намеревался пройти границу через "зеленый коридор" с незарегистрированными вещами.

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