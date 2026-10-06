Таможня в Пулково пресекла контрабанду серебряного Георгиевского креста в Сербию

В петербургском аэропорту инспекторы остановили незаконный вывоз исторического артефакта из страны. Нарушителем оказался 52-летний гражданин Молдовы, который намеревался пройти границу через "зеленый коридор" с незарегистрированными вещами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Пулковских выс...
- Мелания Трамп соб...
- Всплеск аварийнос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым