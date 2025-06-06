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Царьград

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Новая функция сервиса "Мосбилет" позволила ускорить покупку билетов

Новая функция сервиса "Мосбилет" позволила ускорить покупку билетов

Сервис "Мосбилет" теперь экономит время москвичей: в случае, если нужно совершить покупку быстро, необходимые данные можно заполнить потом.

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