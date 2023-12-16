Лучшая исполнительница 2023 года Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Велика вероятность, что Тейлор Свифт (Taylor Swift) - самый известный человек на планете. Ее бывшая квартира в Нью-Йорке стала местом паломничества; она не может перекусить на футбольном матче без того, чтобы Эмпайр Стейт Билдинг не загорелся в ее честь.
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