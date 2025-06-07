Мединский: РФ призывает Украину забрать тела 6 тысяч солдат и офицеров ВСУ

Россия призывает Украину забрать тела шесть тысяч солдат и офицеров украинской армии. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Турции, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
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