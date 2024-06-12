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Сергей Караганов объяснил, зачем России нужна эскалация

Сергей Караганов объяснил, зачем России нужна эскалация

Политолог Сергей Караганов высказал мнение по поводу дальнейшей эскалации, по пути которой идет коллективный Запад.

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Комментарии
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Oleg Prauskov
Давно пора жахнуть .... по этим ....,да так чтоб памперсы не помогли!!!
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9 час.
владимир рябченко
Проигрывать никто не любит... Особенно чванливые и подлые нагло-саксы... Никогда не простят того, что ВОСР положила конец колониальному владычеству... Серьёзной войны никогда не  было на их территории! Нарываются...
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9 час.
A
Andrey
Поставляющие оружие даром или в кредит должны получать &quot;ответку&quot;, как участники конфликта.
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1 час.

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