Политолог Сергей Караганов высказал мнение по поводу дальнейшей эскалации, по пути которой идет коллективный Запад.
Сергей Караганов объяснил, зачем России нужна эскалация
Комментарии
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Oleg Prauskov
Давно пора жахнуть .... по этим ....,да так чтоб памперсы не помогли!!!
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9 час.
владимир рябченко
Проигрывать никто не любит... Особенно чванливые и подлые нагло-саксы... Никогда не простят того, что ВОСР положила конец колониальному владычеству... Серьёзной войны никогда не было на их территории! Нарываются...
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9 час.
A
Andrey
Поставляющие оружие даром или в кредит должны получать "ответку", как участники конфликта.
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1 час.
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