Сергей Караганов объяснил, зачем России нужна эскалация

Oleg Prauskov Давно пора жахнуть .... по этим ....,да так чтоб памперсы не помогли!!!

владимир рябченко Проигрывать никто не любит... Особенно чванливые и подлые нагло-саксы... Никогда не простят того, что ВОСР положила конец колониальному владычеству... Серьёзной войны никогда не было на их территории! Нарываются...