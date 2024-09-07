Премьер Италии Мелони: решить украинский кризис могут помочь Китай и Индия

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что Индия и Китай могут сыграть важную роль в разрешении украинского кризиса, подчеркивая, что их влияние имеет потенциал для достижения мирного соглашения.
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