Премьер-министр Индии Нарендра Моди запланировал визит в Россию в 2027 году. Ранее Моди встречался с президентом Путиным в Москве в июле 2024 года.
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