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Выступление Александра Реввы по секундам вырезали из трансляции "Песни года"

Выступление Александра Реввы по секундам вырезали из трансляции "Песни года"

За невнятную гражданскую позицию организаторы решили объявить бойкот на ТВ певцу Александру Ревве.Вслед за Филиппом Киркоровым и другими звездами, замеченными на "голой" вечеринке Насти Ивлевой, телевизионщики решили вырезать и выступление певца и комика Александра Реввы.

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