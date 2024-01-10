Выступление Александра Реввы по секундам вырезали из трансляции "Песни года"

За невнятную гражданскую позицию организаторы решили объявить бойкот на ТВ певцу Александру Ревве.Вслед за Филиппом Киркоровым и другими звездами, замеченными на "голой" вечеринке Насти Ивлевой, телевизионщики решили вырезать и выступление певца и комика Александра Реввы.
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