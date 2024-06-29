Иноагент Касьянов в ПАСЕ

«Раскошеливайтесь»: без экономической катастрофы в РФ не победим Путина Западным странам по карману увеличить вдвое финансирование Украины, чтобы Россия была вынуждена так же удвоить свои затраты на войну.
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