РПЦ просит не оставлять еду на кладбищах

Временно исполняющий обязанности главы Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви (РПЦ) протоиерей Михаил Потокин рекомендовал верующим воздерживаться от оставления продуктов питания на могилах .
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