Губернатор Смоленской области рассказал о закрытии фестиваля "Золотой феникс"

Губернатор отметил в социальных сетях, что за 17 лет на мероприятии показали почти 500 фильмов. Более 2,5 миллионов зрителей стали участниками кинопросмотров и творческих встреч с теми, кто создает "магию большого экрана".
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