Пластиковую разметку начали наносить на дороги в Ижевске

В выходные дорожники в столице Удмуртии начали наносить пластик на проезжую часть. Ранее мэр Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил, что этим летом пластиковой будет только осевая разметка, так как зимой она не выдержала воздействия шипованных шин.