В Приморье продолжат платить "декретные" мамам, вышедшим на работу через 1,5 года

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Приморскому краю рассказало об изменениях в сфере социальной поддержки семей с детьми — о сохранении пособия по уходу за ребенком при выходе на работу, сообщает ИА UssurMedia.
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