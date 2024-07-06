Испания забила Германии на 119-й, Франция прошла Португалию по пенальти, ЛЧ на Okko, Канада в 1/2 Копы, бан Демирала и другие новости

Франция с автоголом прошла Бельгию, Португалия по пенальти выбила Словению с 3 сэйвами Кошты, Промес ушел из «Спартака», Задоров в «Бостоне», Андреева вылетела с «Уимблдона», новое шоу Загитовой и другие новости