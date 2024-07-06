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Не только о футболе

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Испания забила Германии на 119-й, Франция прошла Португалию по пенальти, ЛЧ на Okko, Канада в 1/2 Копы, бан Демирала и другие новости

Испания забила Германии на 119-й, Франция прошла Португалию по пенальти, ЛЧ на Okko, Канада в 1/2 Копы, бан Демирала и другие новости

1. В 1/4 финала Евро-2024 прошли два топ-матча. Германия на 89-й минуте перевела игру в экстра-тайм, но все же уступила Испании (1:2), пропустив на 119-й.

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Комментарии
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Максим Комаров
Еще одна Легенда ушла
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9 час.
КУАТ
Контора пишет?
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9 час.
Максим Комаров
Не, люди. Думаю, что болельщики фксм. Другие вряд ли смотрели.
Ответить
9 час.

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