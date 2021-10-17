«Ералаш» в космосе. Зачем ради какого-то фильма сломали жизнь двум космонавтам?

"Ералаш" в космосе. Гремят фанфары! Бьют барабаны! Народ рукоплещет! НАСА завидует и нервно курит в сторонке! Том Круз и Илон Маск чуть не получили сердечный приступ … Суперновость последних дней: русские опять опередили весь мир – впервые в космосе снимают художественный фильм.
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