«Ералаш» в космосе. Зачем ради какого-то фильма сломали жизнь двум космонавтам?

"Ералаш" в космосе. Гремят фанфары! Бьют барабаны! Народ рукоплещет! НАСА завидует и нервно курит в сторонке! Том Круз и Илон Маск чуть не получили сердечный приступ … Суперновость последних дней: русские опять опередили весь мир – впервые в космосе снимают художественный фильм.