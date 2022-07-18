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В горах Чечни могут разместить систему ПВО

В горах Чечни могут разместить систему ПВО

Рамзан Кадыров заявил о необходимости размещения системы ПВО в горах Чечни. Как заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, в горах Чечни, на южных рубежах РФ, необходимо разместить систему противовоздушной обороны.

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