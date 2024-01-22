Насладились «Прелестью»: Pharaoh вышел в свет с женой, SHAMAN поднялся на эшафот

Первая светская неделя в 2024 году прошла под знаком кинопремьер. Во вторник, 16 января, Сергей Безруков, Константин Хабенский, Елена Лядова, Александр Цыпкин и другие звезды посетили закрытый показ военной драмы «Воздух» в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь».
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