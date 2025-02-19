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Царьград

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Москва: до -12 ночью, снег и гололедица в среду ожидают жителей!

Москва: до -12 ночью, снег и гололедица в среду ожидают жителей!

Гидрометцентр прогнозирует облачную погоду в Москве в среду. Возможен небольшой снег и гололедица, температура достигнет минус 6 градусов.

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