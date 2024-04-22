Узбека задержали после жалобы 11-летней девочки на действия неприличного характера, а потом отпустили

МП

Михаил Пантюхин

Лоббисты этой грязно-кровавой субстанции виноваты в том, что текут реки крови КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ. Эта субстанция, может только покупать, а если не получается купить, то запугать, и тех кого купили очень много!!! Многое сми не говорят, но коррупционеров, кто продаёт Родину и интересы народа ловят, но переломит ли этот беспредел созданный чиновниками и сросшимися диаспорами, а по сути опг против России и народа, это вопрос вопросов!!! Тем более, что НАШИ ВОИНЫ ГРОМЯТ бандерлогов и натовцев в стране 404, эта мигрантская мерзость наводит свой киЩлачный "порядок" на всей территории РФ!!!! Лоббисты остановитесь!!! Ведь это измена и предательство России!!!