# Чернильница Сегодня небольшая, но довольно странная история о приключениях уже не очень молодого гражданина Узбекистана в России.
Узбека задержали после жалобы 11-летней девочки на действия неприличного характера, а потом отпустили
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людмила михайлик
Все общаки и диаспоры разогнать и выдворить на родину, опасно ходить в магазин, ТЦ, такси, общепит
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11 час.
МП
Михаил Пантюхин
Лоббисты этой грязно-кровавой субстанции виноваты в том, что текут реки крови КОРЕННОГО НАРОДА РОССИИ. Эта субстанция, может только покупать, а если не получается купить, то запугать, и тех кого купили очень много!!! Многое сми не говорят, но коррупционеров, кто продаёт Родину и интересы народа ловят, но переломит ли этот беспредел созданный чиновниками и сросшимися диаспорами, а по сути опг против России и народа, это вопрос вопросов!!! Тем более, что НАШИ ВОИНЫ ГРОМЯТ бандерлогов и натовцев в стране 404, эта мигрантская мерзость наводит свой киЩлачный "порядок" на всей территории РФ!!!! Лоббисты остановитесь!!! Ведь это измена и предательство России!!!
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5 час.
SY
Svetlana Yamashkina
то, что у нас страна многонациональная, не значит, что теперь ВСЕ подряд нам братья. С какого фига таджики нам братья или узбеки?
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3 час.
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