Энциклопедия Техники

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В Паланском отделении организации воздушного движения филиала «Камчатаэронавигация»ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»введено в эксплуатацию новое оборудование аэродромный обзорный радиолокатор

В Паланском отделении организации воздушного движения филиала «Камчатаэронавигация»ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»введено в эксплуатацию новое оборудование аэродромный обзорный радиолокатор

﻿﻿В Паланском филиале организации воздушного движения филиала «Камчатаэронавигация» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» введено в эксплуатацию новое оборудование – аэродромная обзорная РЛС S-диапазона с вторичным каналом и комплекс средств автоматизации управления воздушным движением.

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