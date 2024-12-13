Без декольте: 5 нарядов, в которых нельзя идти на корпоратив

Unsplash Считанные дни остались до череды праздников в офисах и на предприятиях. Корпоратив — это не только возможность отметить конец года с коллегами, но и шанс показать себя с несколько иной стороны — романтичной, волнующей, нежной и эмоциональной.
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