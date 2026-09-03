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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вячеслав Козлов об иностранных тренерах: «Хартли против Буше – одно из самых мощных противостояний в истории КХЛ. Если человек приносит пользу, не имеет значения, какой у него паспорт»

Ассистент главного тренера « Шанхай Дрэгонс » Вячеслав Козлов ответил на вопрос касательно отношения к иностранным специалистам в КХЛ .

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