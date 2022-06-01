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Вице-спикер Совфеда Турчак предрек, что республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России

Вице-спикер Совфеда Турчак предрек, что республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России

Республики Донбасса, Херсонская и Запорожская области войдут в состав России. С соответствующим прогнозом выступил Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета Федерации.

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