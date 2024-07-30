5 ошибок в уходе за кожей осенью

Уход за кожей во многом зависит от сезона. Важно всегда учитывать потребности кожи и внешние факторы, которые напрямую влияют на ее состояние: уровень влажности, УФ-излучение, ветер и перепады температуры.
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