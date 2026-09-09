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Мировое обозрение

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Мединский возглавил оргкомитет по празднованию юбилея Тамбовского наместничества

Мединский возглавил оргкомитет по празднованию юбилея Тамбовского наместничества

Подготовка к 250-летию Тамбовского наместничества вышла на федеральный уровень. Помощник президента России Владимир Мединский возглавил оргкомитет по празднованию юбилея, который состоится в 2029 году.

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