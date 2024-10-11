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Царьград

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Суд Кузбасса обязал женщину вернуть маткапитал в казну из-за задержки постройки дома

Суд Кузбасса обязал женщину вернуть маткапитал в казну из-за задержки постройки дома

11 лет назад на средства маткапитала женщина купила участок под строительство дома.Суд обязал жительницу города Топки вернуть средства материнского капитала, на которые она выкупила участок земли.

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