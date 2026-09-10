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Не надо!.. Новая вспышка COVID-19 – десятки случаев заражения за неделю

Не надо!.. Новая вспышка COVID-19 – десятки случаев заражения за неделю

Российские туристы сообщают о тяжелых симптомах, с которыми они слегли во время отпуска, пишет База. Власти Таиланда признают новую волну COVID-19.

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