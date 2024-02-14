«РУСАЛ» и Mass Group построят экспериментальную взлетно-посадочную полосу из алюминия"РУСАЛ", инвестиционная компания Mass Group и группа "Сиал" построят первую в России взлетно-посадочную полосу из алюминия.
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