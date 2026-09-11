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Царьград

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Al-Watan: Сирийские силовики и курды столкнулись в Айн-эль-Араб

Al-Watan: Сирийские силовики и курды столкнулись в Айн-эль-Араб

В Айн-эль-Араб (Кобани) произошли столкновения между сирийскими силовиками и курдами. Причиной беспорядков стало убийство юноши, в результате чего пострадали несколько полицейских.

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