Аргументы недели

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что переговоры России с Украиной по Крыму исключены

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что переговоры России с Украиной по Крыму исключены

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет заявил, что переговоры России с Украиной по статусу Крыма исключены.

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