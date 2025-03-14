Экономист Беляев объяснил, кому выгоден самозапрет на онлайн-покупки

Эту инициативу эксперт назвал давлением торговых сетей на правительство Инициативы по внедрению функции самозапрета или лимита на покупки на онлайн-платформах — это давление торговых сетей на правительство России, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
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