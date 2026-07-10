Авиаспектакль Трампа: для чего президент США несколько раз менял самолеты во время поездки на саммит НАТО

Президент США дважды сменил «Air Force One» ВАШИНГТОН, 10 июля, ФедералПресс. Саммит НАТО в Анкаре оказался в тени куда более загадочного сюжета – необычной «рокировки» самолетов Air Force One во время поездки Дональда Трампа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)