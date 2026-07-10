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Авиаспектакль Трампа: для чего президент США несколько раз менял самолеты во время поездки на саммит НАТО

Авиаспектакль Трампа: для чего президент США несколько раз менял самолеты во время поездки на саммит НАТО

Президент США дважды сменил «Air Force One» ВАШИНГТОН, 10 июля, ФедералПресс. Саммит НАТО в Анкаре оказался в тени куда более загадочного сюжета – необычной «рокировки» самолетов Air Force One во время поездки Дональда Трампа.

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