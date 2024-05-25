Всё, что нужно знать о правилах возврата товара в магазин

Вы можете вернуть покупку, даже если вещь качественная. Отношения, связанные с куплей-продажей продовольственных или непродовольственных товаров, а также с их возвратом, регулируются следующими нормативно-правовыми актами: ст.
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