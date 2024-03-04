В Германии детям показали видео про Taurus, которая «хочет» на Украину

Детская программа logo! немецкой гостелерадиокомпании ZDF опубликовала на YouTube ролик про крылатую ракету Taurus, которая «хочет» на Украину, но ее поставкам мешает «колеблющийся» канцлер Германии Олаф Шольц.
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