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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Ак Барса» Лямкин набрал 100-е очко в КХЛ

Защитник «Ак Барса» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:2). Теперь на его счету 100 (16+84) баллов в 510 играх в лиге с учетом плей-офф.

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