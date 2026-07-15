Россия перестала выступать с позиций гуманизма в деле уничтожения АЗС на Украине. Это уже приводит к решительным успехам, сообщил политолог Андрей Клинцевич, глава центра изучения военных и политических конфликтов.
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