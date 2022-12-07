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Питаться из «мусорного бака»: спасет ли фриганство Запад?

Питаться из «мусорного бака»: спасет ли фриганство Запад?

«Еда из мусорки»: новое движение, фриганство, становится все более популярным», — пишет греческая интернет-газета Athens News, указывая, что в связи с резким ростом цен на продукты питания, многие начинают уже питаться отходами Источник: 4tololo.

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