ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 12.12.2023

Наступление ВС РФ на село Ивановское севернее дороги Т0504 озадачило противника Российские войска начали наступление фронтом шириной около 2 км по направлению к селу Красное (Ивановское) к западу от Артёмовска.
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