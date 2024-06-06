Россиянам запретили продавать картофель и овощи, выращенные на своих участках

Любят у нас некоторые ругать Сталина и социализм в целом. Но вот те, кто хорошо знает историю и те, кто ещё не забыл СССР, проданный пришедшими вместе с Горбачёвым и Ельциным «младореформаторами» под пьяное «Боже, храни Америку» за «долю малую», вряд ли согласятся с таковыми.