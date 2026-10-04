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Спорт Уик-Энд

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Сергей Семак выставил практически точно такой же состав, что и в Шанхае. Угадать было несложно, как и единственную замену

Сергей Семак выставил практически точно такой же состав, что и в Шанхае. Угадать было несложно, как и единственную замену

Главный тренер «Зенита» накануне матча с белорусским БАТЭ ещё раз напомнил всем, что команда готовится в усеченном составе, что « у нас 11 человек уехали в сборные».

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