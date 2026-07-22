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Царьград

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Ивлеева уехала в Африку, купила корову и выпила её кровь: Занятия получше не нашла?

Ивлеева уехала в Африку, купила корову и выпила её кровь: Занятия получше не нашла?

Голая вечеринка не прошла для известной телеведущей Анастасии Ивлеевой без последствий. Крупнейшие телеканалы разорвали с ней рекламные контракты, а ФНС заблокировала её счета из-за задолженности.

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