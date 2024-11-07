НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

158 подписчиков

Кейн об 1:0 с «Бенфикой»: «Бавария» полностью доминировала. Немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше» 

«Мы полностью доминировали. «Бенфика» почти ничего не создала. Очень хорошо, что мы победили. Нам немного не хватало хладнокровия в последней трети, чтобы забить больше.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх