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Ян Блахович: «Я точно не выиграл бой. Отдайте пояс Анкалаеву»

Топовый полутяжеловес UFC Ян Блахович отреагировал на исход поединка против Магомеда Анкалаева. Напомним, что была назначена ничья раздельным решением судей.

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