Обычный кот стал причиной большой опасности 😨😨😨 Карантин ввели в селе Алексеевского района Волгоградской области с 27 августа.
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Обычный кот стал причиной большой опасности 😨😨😨 Карантин ввели в селе Алексеевского района Волгоградской области с 27 августа.