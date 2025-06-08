Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Свежие комментарии

  • Константин Дмитриев
    Мда, Вам мозги, похоже, уже промыли ... Жаль ...Дети приезжих раз...
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  • Михаил Булавин
    А если родственники неумные,чемодан,вокзал,родина.Дети приезжих раз...

Дети приезжих разнесли выставку Пушкина в парке: боксёрские приемы отработаны на 5 баллов

Дети приезжих разнесли выставку Пушкина в парке: боксёрские приемы отработаны на 5 баллов

Avia.pro - СМИ В Арзамасе Нижегородской области день рождения Александра Пушкина отметили неожиданным образом: двое подростков, чьи родители — мигранты, повредили уличную выставку, посвященную поэту.

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Комментарии
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Михаил Булавин
Уроды и те кто не вмешались. Этож насколько надо быть потерянным утырком что бы не вмешаться и не пресечь это ублюдство. А потом жалуются охренели, ведут себя не правильно. Так вот с этого нарастает. Спустишь раз они наглеют. И нехер боятся родственнмков. Наказание должно быть.
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1 час.
Михаил Булавин
А если родственники неумные,чемодан,вокзал,родина.
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1 час.
Константин Дмитриев
Мда, Вам мозги, похоже, уже промыли ... Жаль ...
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27 мин.
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