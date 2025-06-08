Дети приезжих разнесли выставку Пушкина в парке: боксёрские приемы отработаны на 5 баллов

Михаил Булавин

Уроды и те кто не вмешались. Этож насколько надо быть потерянным утырком что бы не вмешаться и не пресечь это ублюдство. А потом жалуются охренели, ведут себя не правильно. Так вот с этого нарастает. Спустишь раз они наглеют. И нехер боятся родственнмков. Наказание должно быть.