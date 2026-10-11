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Полина Агуреева прожила с Фёдором Малышевым около 12 лет, а теперь взыскивает алименты на сына

Полина Агуреева прожила с Фёдором Малышевым около 12 лет, а теперь взыскивает алименты на сына

Полина Агуреева подала иск к бывшему мужу — актёру Фёдору Малышеву, который младше её на 15 лет. Причина — алименты на их общего сына Тимофея, мальчику 11 лет.

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