В Рыбно-Слободском районе в рамках нацпроекта отремонтировали дорогу «Казань — Оренбург»

В Рыбно-Слободском районе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» была отремонтирована автомобильная дорога «Казань — Оренбург» на участке Рыбная Слобода, км 22+632 — км 25+170, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии