Алаев об отмене жеребьевки перед пенальти в матче за Суперкубок: «Неприятная ситуация. Это можно было бы сделать несколько по-другому, заранее объяснить»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал решение арбитра Евгения Буланова не проводить жеребьевку перед серией пенальти в матче за OLIMPBET Суперкубок России между « Зенитом » и « Спартаком » (1:1, пенальти 4:2).
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